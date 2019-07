Де Йонг: След Барса няма следваща стъпка за един футболист

Новото попълнение на Барселона Френки Де Йонг даде първото си интервю пред клубната телевизия, след като пристигна на “ Камп Ноу ”. В него той говори за очакванията и целите си, както и за начина, по който са го посрещнали феновете и местните.

Сега познавам големината на Барселона и чувствам какво представлява този клуб, както и какво означава за хората. Но най-важното, разбира се, е футболът. След Барса няма следваща стъпка за един футболист.

Това е стил на игра, който години наред се практикува от футболисти, които са били тук и продължават да играят - Чави, Иниеста, Бускетс. Не искам да се сравнявам с тях, но мисля, че тимът е перферктен за моята адаптация, защото контролира много топката и мачовете.

[EXCLUSIVE]

@dejongfrenkie21: ‘I like to play attacking football, for it to be attractive and for people to have fun when they come to the stadium’

Full video: https://t.co/TfkMQykste pic.twitter.com/EiYniBKf9r