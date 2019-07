Звездите на Полша заздравиха колектива с рафтинг (снимки)

View this post on Instagram

Gdy w Chicago trwaj przygotowania do meczu... Inni reprezentanci pyn Dunajcem! • • • #volleyball #siatkowka #polskasiatkowka #polska #kadra #reprezentacja #canoo #dunajec #kajak #spyw

A post shared by FANI KUBY KOCHANOWSKIEGO (@kochan.fans) on Jul 10, 2019 at 8:49am PDT