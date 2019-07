Тенис Халеп се разправи със Свитолина и за първи път е на финал на "Уимбълдън" 11 юли 2019 | 16:22 - Обновена 0



копирано



Taking Centre stage...



It's @ElinaSvitolina vs @Simona_Halep for a place in the #Wimbledon final



Listen live https://t.co/6um4tJsUrU pic.twitter.com/OYRRZYluAz — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019 Двете тенисистки изиграха два маратонски гейма в самото начало на мача. Още в първия гейм поставената под №7 Халеп отрази 3 брейкпойнта и удържа подаването си. След това пък Свитолина (№8 в схемата) имаше тежък първи сервис-гейм, като спаси 2 точки за пробив, но при третата не издържа и румънката се пребори за ранен пробив. Свитолина го върна веднага, но в четвъртия гейм допусна нов брейк и Халеп поведе с 3:1. Румънката с лекота затвърди поредния пробив, след което взе още два поредни гейма и затвори първия сет с 6:1. Трябва да се отбележи, че последният гейм в първия сет се превърна в гладиаторска битка, като на румънката й бяха нужни 6 сетбола, за да прекърши противничката си.

Semi-final swagger from @Simona_Halep #Wimbledon pic.twitter.com/X2NCkgcUq2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019 Вторият сет започна с убедителни геймове за сервиращите. В първите 6 гейма на втората част нямаше дори точка за пробив. Нещата обаче се промениха при 3:3, когато Свитолина загуби първите две точки на свой сервис. При 15:40 украинката трябваше да се измъква от сложна стиуация и още при първата точка за пробив изкара топката в аут. Украинката твърде често бе в защитна позиция в тези минути, а Халеп атакуваше безмилостно съперничката си и с гейм на 15 затвърди пробива, доближавайки се само на гейм от победата при 5:3. На Свитолина явно не й бяха останали съпротивителни сили, Халеп спечели четвърти пореден гейм и се класира за финала в събота.

Двубоят продължи само 1 час и 13 минути, като и двете тенисистки записаха по 16 непредизвикани грешки, но по-активната игра на Халеп й донесе 26 уинъра - с 16 повече от печелившите удари на Свитолина (

First Romanian woman to reach the #Wimbledon final…



@Simona_Halep pic.twitter.com/KTBHms6x8B — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019 27-годишната румънка досега имаше един полуфинал в Лондон през 2014 година, както и два четвъртфинала (2016, 2017). Въпреки днешното поражение, Свитолина все пак записа първото си участие на полуфинал на турнир от “Големия шлем”. 27-годишната румънка досега имаше един полуфинал в Лондон през 2014 година, както и два четвъртфинала (2016, 2017). Въпреки днешното поражение, Свитолина все пак записа първото си участие на полуфинал на турнир от “Големия шлем”. “It’s an amazing feeling. It’s one of the best moments of my life” - @Simona_Halep#Wimbledon pic.twitter.com/cAMWt5qvkM — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019 "Чувството е невероятно. Това е един от най-хубавите моменти в живота ми", сподели шампионката на "Ролан Гарос" за 2018 година непосредствено след голямата си победа. "Чувството е невероятно. Това е един от най-хубавите моменти в живота ми", сподели шампионката на "Ролан Гарос" за 2018 година непосредствено след голямата си победа. Симона Халеп се класира за първи път в кариерата си на финала на “Уимбълдън”. Румънката надигра в първия полуфинал с 6:1, 6:3 Елина Свитолина (Украйна) и в събота ще спори за трофея със седемкратната шампионка Серина Уилямс (САЩ) или чехкинята Барбора Стрицова. Халеп стана днес първата румънка, която достига до финала на The Championships.Двете тенисистки изиграха два маратонски гейма в самото начало на мача. Още в първия гейм поставената под №7 Халеп отрази 3 брейкпойнта и удържа подаването си. След това пък Свитолина (№8 в схемата) имаше тежък първи сервис-гейм, като спаси 2 точки за пробив, но при третата не издържа и румънката се пребори за ранен пробив. Свитолина го върна веднага, но в четвъртия гейм допусна нов брейк и Халеп поведе с 3:1. Румънката с лекота затвърди поредния пробив, след което взе още два поредни гейма и затвори първия сет с 6:1. Трябва да се отбележи, че последният гейм в първия сет се превърна в гладиаторска битка, като на румънката й бяха нужни 6 сетбола, за да прекърши противничката си.Двубоят продължи само 1 час и 13 минути, като и двете тенисистки записаха по 16 непредизвикани грешки, но по-активната игра на Халеп й донесе 26 уинъра - с 16 повече от печелившите удари на Свитолина ( ВИЖТЕ СТАТИСТИКАТА НА МАЧА ТУК ).

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 630 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1