Клипърс обявиха Пол Джордж и още двама

.@Yg_Trece was built for this. pic.twitter.com/Syu0F3Eauh — LA Clippers (@LAClippers) July 10, 2019

Джордж изпраща най-силната година в кариерата си, в която постигаше по 28.0 точки, 8.2 борби, 4.1 асистенции и 2.2 отнети топки.

Let's work, @ivicazubac! pic.twitter.com/1jfk2OUkl8 — LA Clippers (@LAClippers) July 10, 2019

Хърватският център Ивица Зубац преподписа с Клипърс, а детайли по сделката не бяха оповестени. 216-сантиметровият европеец пристигна от Ел Ей Лейкърс през февруари и записваше по 9.4 точки, 7.7 борби и 1.5 асистенции в 26 мача за новия си тим през сезон 2018/2019.

Welcome back, @RodneyMcGruder! pic.twitter.com/VhoLfr5N6w — LA Clippers (@LAClippers) July 11, 2019

От Лос Анджелис Клипърс официално обявиха привличането на Пол Джордж, както и оставането на още двама баскетболисти - Ивица Зубац и Родни МакГрудър. Шесткратният участник в Мача на звездите пристига в родния си щат от Оклахома Сити, а в замяна Тъндър получават Шей Гилджъс-Аликзандър, Данило Галинари, избори в първия кръг на Драфта през 2022, 2024 и 2026 година, принадлежащи на Клипърс, два такива на Маями (2021 и 2023 година) и размяна на избори през 2023 и 2025 година.

1