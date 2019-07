Хюи Фюри и Самюъл Питър застанаха лице в лице (снимки)

Хюи Фюри и бившият световен шампион в тежка категория Самюъл Питър застанаха един срещу друг преди предстоящия си двубой.

Photos: Hughie Fury, Sam Peter - Face To Face at Final Presser https://t.co/S2XqKvaaBX pic.twitter.com/8rQT3rrnTP

Двамата ще се срещнат на ринга в Саудитска Арабия в събота.

Гала-вечертав Доха ще бъде оглавена от срещата между Амир Хан и Били Диб.

Khan: My Fight With Dib is Breaking New Ground in Saudi Arabia https://t.co/LSrGQOBmlU pic.twitter.com/8OCJAjxDSE