Сензация в Чикаго! Полша крачи към полуфиналите след успех над Бразилия в пет гейма (видео + снимки)

Старши треньор: ВИТАЛ ХЕЙНЕН.

It’s #77 @KaarolKlos again! Big point at a big moment!



Watch Brazil v Poland: https://t.co/KO2zm2ahyq

Get your tickets now https://t.co/JDiw1gvhjc#VNL #VNLMen #BePartOfTheGame #volleyball @volei @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/R6mVZUDE11