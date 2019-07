Густафсон ще се завръща

Александър Густафсон е преосмислил своето решение да прекрати своята кариера. В последния мач той загуби от Антъни Смит на галавечер в Стокхолм. След срещата емоционалният швед хвърли ръкавиците в октагона и сподели, че приключва.

„Боят с Антъни Смит не премина по сценарий. Бях много разстроен. Оставих си ръкавиците в октагона и мислех, че всичко приключва – коментира Густафсон. – Но в момента изпитвам страст към боя. Ръцете ме сърбят. Това е ново чувство, което се появи преди месец. Не мога да свикна с мисълта, че повече няма да се бия. Да, взех решение, но имах нужда от време да осмисля нещата.“

Thank u all for the support and love it means everything