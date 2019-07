Чад Мендес сложи край на кариерата

Бившият претендент за титлата на UFC Чад Мендес обяви, че прекратява своята кариера. 34-годишният американец е взел категорично решение. Наскоро той изтърпя 24-месечено наказание а употреба на допинг. В последния си мач ветеранът загуби от Алекс Волкановски.

В своята кариера Мендес има две поражения от Жозе Алдо и едно от Конър Макгрегър.

Chad Mendes has informed ESPN he is officially retired from mixed martial arts.



“I wanted to step away for a little bit and let everything settle, just make sure my feelings didn’t change. And they haven’t. It’s just that time for me. I have no regrets. I had an amazing time.” pic.twitter.com/Ax1YPoYOIt