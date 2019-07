Сайборг намекна за реванш с Нунес

Бразилската ММА машина Крис Сайборг намек за реванш със супершампионката на UFC Аманда Нунес - Лъвицата. Двете бразилки се биха в края на 2018-а. Тогава Нунес отказа своята съперничка за 51 секунди.

"No rematch? That's so stupid." -- @MieshaTate takes issue with Dana White saying he's not inclined to sign a Nunes-Cyborg rematch.@RJcliffordMMA #UFC232 #cyborgnunes pic.twitter.com/wXKuZvlvKV