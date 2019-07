Сергей Ковальов приключва през 2020-а

Световният шампион в лека-тежка категория Сергей Ковальов ще прекрати своята кариера през 2020 г. Това обяви самият руснак.

„Поясите вече не са толкова интересни, както преди – призна звездата. – Ще бъде хубаво, ако мога да ги обединя, но не това е най-важното.“

Golden Boy has reportedly increased their offer to Kovalev for a bout with Canelo. No suggestions as to what that offer could be



Another report suggest a multi-fight deal for Kovalev with @DAZN_USA#canelo #kovalev #canelokovalev @GoldenBoyBoxing