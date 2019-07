Волейбол Финалистите в Лигата на нациите с много промени в съставите си 10 юли 2019 | 21:11 - Обновена 0



копирано

Битката за титлата във Волейболната лига на нациите стартира след броени часове. Откриващият мач между Бразилия и Полша започва в 0:30 час. в Чикаго, а междувременно станаха ясни окончателните състави на отборите-участници в турнира. Налице са някои промени в групите. The #VNLMen Final round starts on Wednesday at 9:30pm (GMT Time) with Brazil v. Poland ! Are you ready for it? Because they are ready for sure! Right @volei and @PolskaSiatkowka?



Watch the game live https://t.co/CSPc9dWkpL#VNL #BePartOftheGame #Volleyball pic.twitter.com/94cC7sfLWr — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 9, 2019 "Селесао" няма да разчита на центъра Маурисио Соуса, който още не се е възстановил от контузията на глезена, която претърпя през октомври миналата година. #VNL Finals Day 1 July 11 at 0:30 GMT: USA vs FRANCE . Who do you think will win?



The 2019 #VNLMen Final Round is from July 10 - 14 in Chicago.



BUY YOUR TICKETS NOW https://t.co/96OElsEbIa



LINK to watch all matches https://t.co/lN6bciUrns #BePartOfTheGame pic.twitter.com/ctvhaXkcNE — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 10, 2019 Селекционерът на Франция Лоран Тили пък ще заложи само на 13 играчи, въпреки че за финалите се допускат минимум 14. Сред волейболистите на "петлите" има само един диагонал и едно либеро. "Петлите" няма да разчитат на Ървин Нгапет, Стефан Бойер, Женя Гребенников и Никола Льо Гоф. Селекционерът на Франция Лоран Тили пък ще заложи само на 13 играчи, въпреки че за финалите се допускат минимум 14. Сред волейболистите на "петлите" има само един диагонал и едно либеро. "Петлите" няма да разчитат на Ървин Нгапет, Стефан Бойер, Женя Гребенников и Никола Льо Гоф. В отбора на Русия се завръщат Дмитрий Волков, Егор Клюка и Виктор Полетаев. Диагоналът и MVP на миналогодишното издание Максим Михайлов има мускулен проблем и няма да бъде на линия за финалните срещи.



От друга страна Иран и Полша ще имат по трима състезатели на позицията за мачовете в Чикаго. За състава на "дружина" във финалната фаза ще се изявява Анджей Врона вместо контузения Михал Шалаха. За състава на "дружина" във финалната фаза ще се изявява Анджей Врона вместо контузения Михал Шалаха.

Аарън Ръсел ще играе за САЩ за първи път през този сезон. Главният треньор на Джон Сперау включи трима разпределители в групата, а Мат Андерсън ще играе на поста диагонал, вместо на обичайния си - посрещач. Съставите на отборите за надпреварата: Бразилия: Разпределители:

Бруно Резенде

Фернандо Крелинг



Диагонали:

Уолъс Соуса

Алън Соуса



Посрещачи:

Йоанди Леал

Дъглас Соуса

Рикардо Лукарели

Маурисио Боржес



Центрове:

Исак Сантос

Едер Карбонера

Лукас Сааткамп

Флавио Жилаберто



Либера:

Талес Хос

Майк Нашименто Иран:

Разпределители:

Мир Сайед Маруфлакрани

Джавад Карими



Диагонали:

Амир Гафур

Мохамадджавад Манавинеджад

Пуря Яли



Посрещачи:

Милад Ебадипур

Фархад Гаеми

Пуря Фаязи



Центрове:

Мохамад Мусави

Масуд Голами

Алиасгар Моджарад

Али Шафией



Либера:

Мохамадреза Хазратпур

Мохамадреза Моаззен Русия: Разпределители:

Игор Кобзар

Дмитрий Ковальов Диагонали:

Денис Земчьонок

Виктор Полетаев Центрове:

Илияс Куркаев

Игор Филипов

Иван Яковлев Посрещачи:

Дмитрий Волков

Егор Клюка

Фьодор Воронков

Ярослав Подлесних

Антон Семишев Либера:

Роман Мартинюк

Валентин Голубьов Франция: Разпределители:

Бенжамен Тонюти

Антоан Бризар Диагонал:

Жан Патри Посрещачи:

Тревор Клевено

Тибо Росар

Жулиен Линеел

Кевин Тили

Ясин Луати Центрове:

Кевин Льо Ру

Бартелеми Шинениезе

Дарил Бюлтор,

Жона Ажение



Либеро:

Никола Росар Полша: Разпределители:

Марчин Коменда

Марчин Януш



Диагонали:

Мачей Музай

Лукаш Качмарек

Бартломей Боладж



Посрещачи:

Бартош Кволек

Томаш Форнал

Бартош Беднож

Пьотр Лукашик



Центрове:

Карол Клос

Анджей Врона

Норберт Хубер



Либеро:

Йежи Грушчински

Якуб Попивчак

САЩ: Разпределители:

Кавика Шоджи

Мика Кристенсън

Мика Ма'а Диагонали:

Матю Андерсън

Бенджамин Пач



Посрещачи:

Аарън Ръсел

Тейлър Сандър

Томас Джеешке

Гарет Муагутутиа Центрове:

Джефри Джендрик

Максуъл Холт

Дейвид Смит

Джордж Хюман



Либеро:

Ерик Шоджи.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 612 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1