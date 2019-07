Тенис Ще гледаме великия дуел Надал - Федерер на 1/2-финал на "Уимбълдън"! 10 юли 2019 | 20:58 - Обновена 0



For the 40th time.



Roger Federer and Rafael Nadal will face each other once again on Friday for a place in the 2019 #Wimbledon final.



pic.twitter.com/kOuwasFp4T — TennisMatrix (@Tennis_Matrix) July 10, 2019

Матадора имаше проблеми само в първия сет срещу машината за асове Сам Куери, но записа поредната си чиста победа и се класира за полуфиналите на “Уимбълдън” - 7:5, 6:2, 6:2 за 2 часа и 9 минути игра. Така Надал ще се изправи срещу Федерер, който малко преди него преодоля съпротивата на Кей Нишикори в четири сета.

FEDAL 40.



Rafa Nadal beats Sam Querrey 7-5, 6-2, 6-2 to reach the semifinals at #Wimbledon for the 7th time. His 32nd Grand Slam semifinal!



He will face Roger Federer for the 40th time on Friday...



[getty] pic.twitter.com/GBYB10APNs — José Morgado (@josemorgado) July 10, 2019

Както е известно, Рафа води с 24:15 победи в едно от най-емблематичните съперничества в историята на спорта, а двамата вече премериха сили на полуфиналите на “Ролан Гарос” тази година, когато великият испанец спечели с 6:3, 6:4, 6:2. Сега Маестрото ще има шанс за “реванш” на любимата си настилка, където двамата за последно се срещнаха на финала в “Ол Инглънд клъб” през 2008-ма и Матадора грабна паметна победа с 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7. През 2006-а и 2007-а са другите им два двубоя на трева, пак на финал на “Уимбълдън”, като успехите в тях са за Федерер.



През целия турнир до момента Надал показа, че се справя отлично с тактика сервис-форхенд и дори сервис-мрежа, а ретурът му показа, че е в отлично състояние срещу бомбардировачи като Куери и преди това срещу Ник Кирьос.

"He's been in phenomenal form"



For the first time since 2008, @RafaelNadal and @rogerfederer will face each other at #Wimbledon pic.twitter.com/wvJvAlLweH — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019

Именно Кирьос бе единственият, който доста време можеше да се похвали с пробив срещу Надал в тазгодишното издание на “Уимбълдън”, но същото направи и Куери в първия сет. Той изостана рано с брейк, но го върна за 5:5, отразявайки в същото време три сетбола. Последва обаче мобилизация на Рафа и той направи рибрейк от четвъртия опит, а после също от четвъртия стигна до победата в сета със 7:5.



Следващите два сета бяха доста по-неравностойни и Куери не можеше да бъде доминантен от начален удар, като особено на втори сервис Надал успяваше да окаже необходимата съпротива и да стигне до ранни пробиви.

