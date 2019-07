Тенис "Центурион" Федерер започна мудно, но набра скорост за 1/2-финал на "Уимбълдън" 10 юли 2019 | 20:24 - Обновена 0



Маестрото започна колебливо двубоя с Нишикори и отстъпи в първия сет, но впоследствие наложи преимуществото си, като единствено може да поизчисти форхенда си, откъдето паднаха по-голямата част от 32-те му непредизвикани грешки. Нишикори се бори и предложи каквото може, само че след първия сет рядко имаше шанс да се "закачи" за сервис-гейма на великия си опонент. Това е забележителна победа номер 100 за Федерер на "свещената трева" и ще проведе 40-и сблъсък с Рафаел Надал за място на финала на "Уимбълдън". Федерер има 13 полуфинала вече на "Уимбълдън", 11 пъти е играл на финала, а в осем от тях е триумфирал. Носителят на 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер си проправи път към полуфиналите на "Уимбълдън" след успех в четири сета над Кей Нишикори - 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 за 2 часа и 39 минути игра на централния корт в "Ол Инглънд клъб".



Нишикори започна ударно с прословутите си бекхенд-ретури, два от които се превърнаха в уинъри (на втори сервис), и то от двете половини на корта. Той също така бе агресивен и излизаше на мрежата след върната топка, като именно с воле завърши впечатляващия пробив за 1:0. Брейкът бе затвърден след сбъркан бекхенд от Федерер, който преди това бе подарил още две точки на противника си, но пък иначе направи два впечатляващи уинъри със задната страна на ракетата.

С четвъртата си непредизвикана грешка (плюс една двойна и един великолепен форхенд-уинър на Нишикори) Маестрото бе изправен пред много сложна задача при 0-40. Федерер обаче не се панира и използва типичните си оръжия, за да обърне развоя на събитията и да вземе гейма. И в третия си сервис-гейм великият швейцарец трябваше да отразява брейк-бол, като направи втора двойна грешка и биваше принуден да рискува максимално от второ подаване, защото Нишикори беше много агресивен от дъното на корта и практически нямаше сбъркан удар все още.



Федерер постепенно намери подходящия си ритъм, но Нишикори издържа на сервис и най-вече на напрежението да сервира за спечелване на сета, което все пак напарви - 6:4 за 44 минути игра.



Въпреки загубата на сета, инерцията и подемът на Маестрото бяха очевидни и той успя да ги пренесе в началото на следващата част, като беше много мобилизиран и осъществи ранен пробив на нула. Голяма разлика с началото на първия сет беше и начинът, по който Федерер печелеше подаванията си (основно на нула).



Резултатът 6:1 само за 23 минути бе плод най-вече на безкомпромисната игра на Маестрото, който наложи своя начин на водене на разиграванията. Нишикори направи само три непредизвикани грешки, но нямаше никакъв вариант за съпротива.

Много важно бе за японеца да вземе първото си подаване в третия сет, което премина през четири равенства и отразена точка за брейк. Нишикори показа здрави нерви и вариативен сервис в ключовите моменти, но продължаващ проблем оставаше неуспеваемостта му на посрещане. Биткаджийският му дух му позволяваше да се задържа в сета, но само до 3:3, когато все пак при четвъртата си възможност Федерер проби за 4:3. Така, както беше тотално недосегаем на свой сервис, Маестрото допусна точка за пробив при 5:4 (след страхотен ретур-уинър от форхенд), но заложи на мощен сервис и атака на мрежата в напрегнатите моменти, за да затвори втория сет - 6:4.



Четвъртият сет се разви до голяма степен като третия и японецът успяваше с много борбеност и придържане към идеята за агресивност да запазва интригата. При 4:4 обаче Федерер усети как Нишикори изглежда сякаш може да се поддаде под напрежението и си осигури два брейк-бола. С продължително разиграване изчака още една грешка от основната линия на противника и си осигури ключово предимство. Той спечели подаването си на нула и се поздрави с крайния успех.

