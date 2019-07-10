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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Миланов: Мотивирани сме до краен предел, трябва да отстраним Ружомберок (видео)

10 юли 2019 | 19:26 - Обновена
Капитанът на Левски Живко Миланов обяви, че той и съотборниците му са мотивирани до краен предел преди гостуването на Ружомберок утре.

“Винаги съм си поставял високи цели. Знам какво е чувството в такива мачове. Не само с Левски, но и с други отбори съм играл в групи. Опитваме се да сформираме нов отбор. От миналата година 14 човека са напуснали. Имаме много млади момчета. Да играеш в групите на ШЛ е върхът в клубния футбол. Свършихме доста работа, отборът е подготвен. Започваме да разбираме какво иска треньорът от нас. Основната ни цел е отстраняването на Ружомберок.

Не мисля, че има голямо напрежение. Фокусирани сме. Най-важното нещо, което каза треньорът, е, че трябва да излезем мобилизирани. Да не забравяме, че мачовете са два. Трябва да извлечем добър резултат.

Момчетата са мотивирани до краен предел. Ако европейските мачове не са мотивация, нямаш място тук. Познавам момчетата и мисля, че са готови да свършим работата”, каза Миланов преди първия мач на сините в Лига Европа, който е утре от 19:30 часа.

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Спортни новини		 Прочетена 4725

Добави коментар ›› Коментари (25)

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Само Левски
(Гост) 25
отговор
11 юли 2019 | 12:20

Днес ще победим. Рейтинг: 2 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
1111
(Гост) 23
отговор
11 юли 2019 | 00:11

ЕВАЛА ЗЕТКООО ДОБРЕ ЧЕ СЕ ОЖеНИ ЗА ЩЕРКАТА НА ПЕРУКАН,ТА ДА СИ КАПИТАН СЕГА И В ЛЕВСКИ ! Рейтинг: 1 4

Тъмно СИН
(Гост) 22
отговор
10 юли 2019 | 23:21

Напред СИНЯ ЛАВИНА. Само Вие сте Българи. Рейтинг: 3 3

Евроидиот
(Гост) 21
отговор
10 юли 2019 | 23:00

Време е за ново географско откритие! Напред евроидиоти! Рейтинг: 8 7

Litex
(Гост)
10 юли 2019 | 23:17

Mikre Рейтинг: 7 2

да
(Гост) 20
отговор
10 юли 2019 | 23:00

че биете центъра няколко пъти Рейтинг: 4 8

Лс
(Гост) 19
отговор
10 юли 2019 | 22:54

Че биеме Мушморок или той нас че бие Рейтинг: 5 0

Rip
(Гост) 18
отговор
10 юли 2019 | 22:43

Ако чакаме на теб по добре да не ходим никъде Рейтинг: 4 2

РОГАТИЙ
(Гост) 17
отговор
10 юли 2019 | 21:56

ГОВЯДА ПАК ПОРЕНЕ ВА ГОВЯЖДИЯ АУСПУХ..НАЙ-ГОЛЯМИЯ СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ СА ГОВЯДАТА ОТ УЕСКИТО Рейтинг: 6 9

Lissa
(Гост) 16
отговор
10 юли 2019 | 21:47

И︆︆ск︆︆аш л︆︆и да с︆︆е на︆︆ме︆︆ри ж︆︆ен︆︆а за ед︆︆на н︆︆о︆︆щ? Д︆︆об︆︆ре до︆︆шл︆︆и на >︆︆>︆︆> w︆︆w︆︆w.︆︆B︆︆r︆︆ed︆︆h︆︆ot.︆︆Co︆︆m Рейтинг: 0 2

мани
(Гост) 15
отговор
10 юли 2019 | 21:07

говедата все тръгват като аслани и се връщат насрани Рейтинг: 9 9

Зетя -дървар
(Гост) 14
отговор
10 юли 2019 | 21:00

Нещастен дърводелец, мисли как ще ти вадят бодлите от рози,от говеждия задник. Рейтинг: 4 5

Само сините!
(Гост) 13
отговор
10 юли 2019 | 20:46

Давайте сини лъвчета! Левски, Левски, Левски, Левски, Левски, Левски! Рейтинг: 12 9

Успех
(Гост) 12
отговор
10 юли 2019 | 20:45

Само Левски! Рейтинг: 11 8

OnlinePari
(Гост) 11
отговор
10 юли 2019 | 20:40

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                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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