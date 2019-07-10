Миланов: Мотивирани сме до краен предел, трябва да отстраним Ружомберок (видео)

Капитанът на Левски Живко Миланов обяви, че той и съотборниците му са мотивирани до краен предел преди гостуването на Ружомберок утре.

“Винаги съм си поставял високи цели. Знам какво е чувството в такива мачове. Не само с Левски, но и с други отбори съм играл в групи. Опитваме се да сформираме нов отбор. От миналата година 14 човека са напуснали. Имаме много млади момчета. Да играеш в групите на ШЛ е върхът в клубния футбол. Свършихме доста работа, отборът е подготвен. Започваме да разбираме какво иска треньорът от нас. Основната ни цел е отстраняването на Ружомберок.

Не мисля, че има голямо напрежение. Фокусирани сме. Най-важното нещо, което каза треньорът, е, че трябва да излезем мобилизирани. Да не забравяме, че мачовете са два. Трябва да извлечем добър резултат.Момчетата са мотивирани до краен предел. Ако европейските мачове не са мотивация, нямаш място тук. Познавам момчетата и мисля, че са готови да свършим работата”, каза Миланов преди първия мач на сините в Лига Европа, който е утре от 19:30 часа.