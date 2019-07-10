Миланов: Мотивирани сме до краен предел, трябва да отстраним Ружомберок (видео)

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Левски
Капитанът на Левски Живко Миланов обяви, че той и съотборниците му са мотивирани до краен предел преди гостуването на Ружомберок утре.
“Винаги съм си поставял високи цели. Знам какво е чувството в такива мачове. Не само с Левски, но и с други отбори съм играл в групи. Опитваме се да сформираме нов отбор. От миналата година 14 човека са напуснали. Имаме много млади момчета. Да играеш в групите на ШЛ е върхът в клубния футбол. Свършихме доста работа, отборът е подготвен. Започваме да разбираме какво иска треньорът от нас. Основната ни цел е отстраняването на Ружомберок.Не мисля, че има голямо напрежение. Фокусирани сме. Най-важното нещо, което каза треньорът, е, че трябва да излезем мобилизирани. Да не забравяме, че мачовете са два. Трябва да извлечем добър резултат.
Момчетата са мотивирани до краен предел. Ако европейските мачове не са мотивация, нямаш място тук. Познавам момчетата и мисля, че са готови да свършим работата”, каза Миланов преди първия мач на сините в Лига Европа, който е утре от 19:30 часа.
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(Гост) 25
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Днес ще победим. Рейтинг: 2 0
(Гост) 23
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ЕВАЛА ЗЕТКООО ДОБРЕ ЧЕ СЕ ОЖеНИ ЗА ЩЕРКАТА НА ПЕРУКАН,ТА ДА СИ КАПИТАН СЕГА И В ЛЕВСКИ ! Рейтинг: 1 4
(Гост) 22
отговор
Напред СИНЯ ЛАВИНА. Само Вие сте Българи. Рейтинг: 3 3
(Гост) 21
отговор
Време е за ново географско откритие! Напред евроидиоти! Рейтинг: 8 7
(Гост)
Mikre Рейтинг: 7 2
(Гост) 20
отговор
че биете центъра няколко пъти Рейтинг: 4 8
(Гост) 19
отговор
Че биеме Мушморок или той нас че бие Рейтинг: 5 0
(Гост) 18
отговор
Ако чакаме на теб по добре да не ходим никъде Рейтинг: 4 2
(Гост) 17
отговор
ГОВЯДА ПАК ПОРЕНЕ ВА ГОВЯЖДИЯ АУСПУХ..НАЙ-ГОЛЯМИЯ СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ СА ГОВЯДАТА ОТ УЕСКИТО Рейтинг: 6 9
(Гост) 16
отговор
И︆︆ск︆︆аш л︆︆и да с︆︆е на︆︆ме︆︆ри ж︆︆ен︆︆а за ед︆︆на н︆︆о︆︆щ? Д︆︆об︆︆ре до︆︆шл︆︆и на >︆︆>︆︆> w︆︆w︆︆w.︆︆B︆︆r︆︆ed︆︆h︆︆ot.︆︆Co︆︆m Рейтинг: 0 2
(Гост) 15
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говедата все тръгват като аслани и се връщат насрани Рейтинг: 9 9
(Гост) 14
отговор
Нещастен дърводелец, мисли как ще ти вадят бодлите от рози,от говеждия задник. Рейтинг: 4 5
(Гост) 13
отговор
Давайте сини лъвчета! Левски, Левски, Левски, Левски, Левски, Левски! Рейтинг: 12 9
(Гост) 12
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Само Левски! Рейтинг: 11 8
(Гост) 11
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