Петер Саган спечели 5-ия етап на "Тур дьо Франс" (видео)

.@petosagan wins on the 5th stage!

Peter Sagan triomphe sur la cinquième étape ! #TDF2019 pic.twitter.com/rKs5qneLB1 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019 Словакът от "Бора Хансгрое" се справи във финалния спринт с Ваут ван Аерт ("Йъмбо Висма") и Матео Трентин ("Мичълтън Скот"), за да вземе своята първа етапна победа в Тура през 2019 г.



Трикратният световен шампион Петер Саган спечели 5-ия етап в Обиколката на Франция - 175.5 км между Сен Ди де Вож и Колмар.Словакът от "Бора Хансгрое" се справи във финалния спринт с Ваут ван Аерт ("Йъмбо Висма") и Матео Трентин ("Мичълтън Скот"), за да вземе своята първа етапна победа в Тура през 2019 г. В предходните етапи Саган записа второ, пето и четвърто място, но на финала в Колмар беше с класа над съперниците си. Във финалния спринт Саган разви 62 км/ч срещу 60 за втория Ван Аерт За 12-и път в кариерата си словакът спечели етап в "Тур дьо Франс". С етапния успех Саган увеличи преднината си за зелената фланелка, като вече има 144 точки. Втори излезе Майкъл Матюс с 97, а Елиа Вивиани има 92. "Трябваше да продължа да карам със страст и беше ясно, че победите ще дойдат. Благодаря много на моите съотбрници, които свършиха невероятна работа и бяха фантастични през целия ден. Контролирахме целия етап и аз дадох най-доброто от себе си. Всеки се нуждае от късмет, за да спечели в Тура", каза Саган след етапа. Денят не донесе никакви размествания в класацията за жълтата фланелка, където лидер продължава да бъде Жулиан Алафилип. Французинът има аванс от 14 секунди пред Ван Аерт и 25 пред Стивън Краусвайк. В четвъртък предстои първият планински етап, който ще покаже и формата на част от претендентите за генералното класиране.

Шестият етап е дълъг 160 км, но включва седем изкачвания и финал на височина от първа категория, като нейният последен километър е на чакъл. "I have to thank all my teammates. We controlled the race all day, and I did my best to finish the job."@petosagan thanks his team-mates after his stage win. #TDF2019 pic.twitter.com/uypJF9zftS — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019 RT & follow for the chance to win a @alafpolak1 Yellow Jersey with @lecoqsportif.

RT & follow pour tenter de gagner un #MaillotJauneLCL dédicacé par @alafpolak1 avec @lecoqsportif. #TDF2019 pic.twitter.com/5qGGOzjaQE — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2019

