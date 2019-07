Щастлива развръзка за Стъридж - върнаха му кучето

Както е известно, вчера играчът публикува серия видеа в социалните мрежи, в които разкри, че къщата му в Лос Анджелис е била обрана, като освен няколко чанти крадците са отмъкнали и неговия померан Лучи. Той дори обяви награда от 20-30 хиляди за този, който му върне кучето обратно.

Daniel Sturridge’s dog has been found pic.twitter.com/MSQW3vvo8f

Дали заради обещаните пари, или от съчувствие, но домашният любимец бързо беше върнат на разтревожения си собственик, съобщи местната полиция. Оттам веднага са започнали разследане по случая, като не вярват, че човекът, събрал Стъридж с кучето му има нещо общо с кражбата.

Daniel Sturridge is buzzing to be reunited with his dog Lucci pic.twitter.com/Fp8QIz99wp