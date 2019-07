Тенис Джокович разгроми Гофен по пътя към полуфиналите на "Уимбълдън" 10 юли 2019 | 17:09 - Обновена 0



Another set to the Serbian…



Winning 6-0, @DjokerNole requires just one more for a place in an eighth #Wimbledon semi-final in 10 years pic.twitter.com/Z05TdZ9B3K — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019



Самият двубой обещаваше да бъде много равностоен и интригуващ, защото Гофен играеше отлично до момента, в който проби в първия сет за 4:3. Оттогава настъпи категоричен срив на белгиеца и той изобщо не можа да окаже съпротива на Ноле, който постигна реално една от най-лесните победи в кариерата си на четвъртфинали в “Шлема”.

Will anyone be able to stop the defending champion?

@DjokerNole’s 70th win at #Wimbledon sees the Serbian reach his ninth semi-final at The Championships after beating David Goffin pic.twitter.com/qSIPNWUz6z — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019

За втори пореден път на “Уимбълдън” съперниците на Джокович не успяват да му се опълчат почти по никакъв начин, като предишният му успех над дебютанта на такъв етап Юго Умбер също бе доминантен - 6:3, 6:2, 6:3. Ноле остава само с едно поражение в тази фаза на “свещената трева” - през 2009-а от Томи Хаас, а оттогава вече има осем полуфинала на сметката си в “Ол Инглънд клъб”.



На “Големи шлемове” Джокович е в невероятна форма от 2018-а насам и има 30 победи в 31 мача, като отстъпи само на Доминик Тийм на полуфиналите на “Ролан Гарос” неотдавна.



Когато трябваше да затвърди пробива си, Гофен направи повече непредизвикани грешки (включително двойна), отколкото в целия мач дотогава - така от втория опит Джокович стигна до рибрейк, а гейм-болът бе спечелен с хубава постепенна атака към мрежата от негова страна за 4:4.



Това даде импулс на Ноле и той отново започна да изпълнява типичните си постепенни атаки от дъното на корта, а пък нова грешка от ракетата на Гофен позволи на опонента му да се възползва от първия си сетбол - 6:4 за 49 минути игра.



Грешките в играта на Гофен продължиха да се трупат и той допусна ранен пробив във втората част, като самото разиграване при гейм-бол бе доста приятно за гледане и завърши с размяна на волета, спечелена от Джокович. Уинърите се изпариха от ракетата на белгиеца, увереността му също се понижаваше сякаш с всяко разиграване и чак при 0:4 и 0-15 той направи нещо, което да му върне оптимизма - спечелено надлъгване на мрежата с Джокера. Това обаче бе само “изолиран инцидент” и не след дъгло (след поредния сбъркан форхенд) Гофен трябваше да сервира за избягване на “геврек”. Самият последен гейм беше доста оспорван и белгиецът отрази два сетбола, но в третия безмилостният Джокович излезе на мрежата и изпълни отличен смач за 6:0 след общо 81 минути.



