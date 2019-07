Официално: Милан и Интер пожелаха нов стадион

Двата милански гранда Милан Интер днес направиха първата официална стъпка за изграждането на нов съвместен стадион, който да замени досегашния им дом “ Джузепе Меаца ”. От двата клуба излязоха с изявление, в което съобщават, че са предали в местната община проучванията си за евентуално бъдещо спортно съоръжение в района на Сан Сиро.

От тяхната позиция става ясно, че настояват за построяването на нов модерен стадион с капацитет от 60 хиляди седящи места в съседство на настоящия “Джузепе Меаца”, който е общинска собственост, а клубовете са негови концесионери. На мястото на досегашния си дом те планират реализацията на мултифункционален комплекс, посветен на спорта, забавленията и пазаруването. Според тях това ще отвори нови работни места за 3500 човека. Обявената инвестиция от страна на клубовете е в размер на 1,2 милиарда евро, като те твърдят, че това ще помогне за завръщането на местния футбол в европейския и световния елит.

