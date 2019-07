Донарума: Миналият сезон беше разочарование, но това трябва да ни даде тласък

Вратарят на Милан Джанлуиджи Донарума е пределно мотивиран през следващия сезон тимът да се класира за Шампионската лига, след като през изминалия “росонерите” се разминаха с третото и четвъртото място в Серия “А” само на една точка.“Върнах се малко по-рано, за да съм готов за старта на подготовката. Съжалявам, че трябваше да напусна терена след едва няколко минути във Ферара (при победата с 3:2 над СПАЛ в последния кръг заради контузия - б.р.), но съм готов за началото на новия сезон.

Трябва да дадем всичко от себе си да се върнем там, където искаме да бъдем - в Европа. Тъжно ми е за миналия сезон, но, както казаха треньорът и директорите, можем да работим по-усърдно, за да се върнем там, където заслужаваме да бъдем. 10 минути преди края на последния ни мач бяхме в ШЛ, но всички знаем как приключи всичко. Имаше толкова голямо разочарование, но това трябва да ни даде тласък, за да стигнем дотам през този сезон.

Davide and Gigio are raring to go as the season is about to get underway. Hear what they had to say at the end of Day 1



Tutta la determinazione di @davidecalabria2 e @gigiodonna1 in vista della nuova stagione, nelle loro interviste a Milan TV pic.twitter.com/v2uUqm8nmx