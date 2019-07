НБА Треньорите в НБА ще могат да оспорват съдийски решения 10 юли 2019 | 16:28 0



копирано



New NBA rule for challenge flag? Coach Greg Popovich approves. pic.twitter.com/3UvubFpfZi — Rivendell Inonog (@RivendellInonog) July 10, 2019

Новината първо бе съобщена от The Athletic, а след това дойде и потвърждение от ръководството на Лигата в лицето на президента по баскетболните операции на НБА - Байрън Спруъл. НБА се реши на нововъведение, заимствано от професионалната футболна лига НФЛ и влизащо в сила от новия сезон 2019/2020. Треньорите на отборите в най-доброто баскетболно първенство в света ще могат да оспорват съдийски решения по време на мача, като всеки наставник ще има право да оспори по веднъж на двубой “лично нарушение на играч от собствения му тим, отсъждане за напуснала пределите на терена топка или нарушение на траекторията на топка, летяща или влязла в коша”.Новината първо бе съобщена от The Athletic, а след това дойде и потвърждение от ръководството на Лигата в лицето на президента по баскетболните операции на НБА - Байрън Спруъл. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 203

1