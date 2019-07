Тенис Конта се скара с репортер след отпадането си от "Уимбълдън" (видео) 10 юли 2019 | 16:13 0



загуба с 6-7(5) 1-6. What a total dick. Well done @johannakonta for handling this guy so well. What made him think he could speak to her like this? #Konta pic.twitter.com/kFXbng3fGO — Kieran Vyas (@kieranvyas) July 9, 2019 Йохана Конта влезе в противоречие с един от репортерите на пресконференцията след отпадането от Уимбълдън. Първата ракета на Великобритания водеше с 4-1 в първия сет на четвъртфиналния мач срещу Барбора Стрицова, но в крайна сметка напусна централния корт след В течение на срещата с чехкинята Конта допусна цели 33 непредизвикани грешки, много от които в ключовите моменти, като дори сама се обвиняваше за пропуснатите шансове. Един от журналистите отбеляза, че британката е играла смач право в опонентката си, направила е двойна грешка и е пропуснала драйв-воле във важните моменти. „Не трябва ли да помислиш как да се справяш в тези ключови точки?“, попита репортерът. „Това ваша професионална тенис позиция ли е?“, отвърна Конта. „Не мисля, че трябва да подхождате към мен по груб начин. Аз съм изключително откровена с вас и казвам как се чувствам. Ако не искате да приемете отговора ми, или пък да се съгласите с него, добре. Все още вярвам в тениса, който играя, и в начина, по който се състезавах. Нямам какво повече да кажа по въпроса ви.“ Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019 Журналистът отбеляза въпросително, че все пак Конта може би „иска да се поучи от това и в бъдеще да спечели турнир от Големия шлем“. Световната №18 обаче не прие думите му: „Моля, не ме поучавайте. Задавайки този въпрос, ставате доста неучтив и ме поучавате.“ Британката победи последователно Слоун Стивънс и Петра Квитова, като и в двата мача беше загубила първия сет. Този път силите не бяха достатъчни, за да изравни най-доброто си класиране на Уимбълдън – полуфиналът от 2017 г. „Аз съм професионален състезател, който даде най-доброто от себе си днес (б.а. – вчера). Това е всичко“, каза Конта. TennisKafe.com

