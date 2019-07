Лека атлетика Крисчън Тейлър приближи 18-те метра, побеждавайки Пичардо и Клей 10 юли 2019 | 11:42 0



Тейлър се изправи срещу двама от най-големите съперници в своята кариера - двукратният сребърен световен медалист Педро Пабло Пичардо (Португалия) и двукратният световен шампион в зала Уил Клей (САЩ), който преди десетина дни оглави световната ранглиста за сезона с 18.14 метра.



Клей поведе класирането със 17.52 метра, но Тейлър отвърна веднага с личен рекорд за сезона от 17.55 м. В третия си опит Тейлър скочи 17.68 м, подобрявайки рекорда на турнира, но Клей го притисна със 17.66 м в четвъртия си опит и 17.61 м в петия.



View this post on Instagram A post shared by Christian Taylor (@taylored2jump) on Jul 8, 2019 at 9:27am PDT Тейлър обаче получи сериозна подкрепа от вятъра в следващия си опит и затвърди победата си със 17.93 метра (+3.4 м/сек). Американецът е скачал повече от този резултат при каквито и да е условия само пет пъти в своята кариера, като два от тях са на финали на световни първенства.



Клей завърши своята серия със 17.61 м, а Пичардо със 17.29 м. Така в крайното класиране тройката беше следната: Телър първи със 17.93 м (+3.4 м/сек), Клей втори със 17.66 м (+1.2 м/сек) и Пичардо трети със 17.29 м (+0.6 м/сек).



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

