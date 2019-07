Тенис Историческа победа за Свитолина, следва сблъсък с Халеп 09 юли 2019 | 19:04 - Обновена 0



There's quite a battle brewing on No.1 Court...



Both players aiming for their first Grand Slam semi-final, @ElinaSvitolina wins the first set 7-5 vs Muchova #Wimbledon pic.twitter.com/tFaPv5weUw — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019 Свитолина направи пробив в първия гейм в мача, но после Мухова поведе с 4:1 и 5:2. Последва обаче страхотна серия за Свитолина, която взе пет поредни гейма и се пребори за първия сет със 7:5. Through to her first Grand Slam semi-final @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019 Във втората част чехкинята поведе с 2:0, но украинката направи нова серия от 5 последователно спечелени гейма и при 5:2 докосваше полуфиналите. Мухова не се предаде и до последно се бореше, като принуди съперничката си да сервира за победата при 5:4. При 40:30 Свитолина се сдоби с първи мачбол и изстреля страхотен сервис, който Мухова не успя да върне - гейм, сет и мач за украинката.

