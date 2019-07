Германия Баварците с големи планове за новото острие 09 юли 2019 | 17:43 - Обновена 0



“Искаме да му дадем нужното време, за да се развие по най-добрия начин. Целта ни е да го превърнем в много класен футболист”, заяви наставникът



Много е вероятно юношеският национал на Германия да бъде пратен да се обиграва в дубъла. Сега обаче той беше включен в групата на баварците за американското турне.







“Предпочитам да ми викат “Фийте”, защото е по-късо и по-лесно за запомняне - коментира младокът. - Свикнах така да ми казват през години. Вчера се запознах с новите си съотборници в Байерн. Вече се чувствам добре и в самия град Мюнхен. Предсезонната подготовка е тежка, но това е част от играта. Искам да тренирам тук с тези футболисти на това ниво и да продължа да се развивам.”

