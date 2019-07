Тенис Тежък мач, но Серина издържа и вече е на 1/2-финал 09 юли 2019 | 17:33 - Обновена 0



Going the distance again...



Седемкратната шампионка на “Уимбълдън” Серина Уилямс се класира за полуфиналите на турнира от “Големия шлем” в Лондон. 37-годишната американка, поставена под №11, надви след здрава битка сънародничката си Алисън Риск с 6:4, 4:6, 6:3 за 97-ата си победа в "Ол Инглънд Клъб". Преследващата рекордна 24-а титла на сингъл от “Големия шлем” Серина ще спори за място на финала с чехкинята Барбора Стрицова или голямата надежда на домакините от Великобритания Йохана Конта (№19 в схемата).В първия сет Риск поведе с 3:1, Уилямс изравни за 3:3, след което 55-ата в света американка проби за 4:3, но именитата й съперничка взе следващите три гейма, а с това и първия сет. Във втората част имаше само един пробив и той бе реализиран от Риск във възлов момент - при 4:4. С предимството на своя сервис Риск затвори сета с 6:4 и всичко трябваше да се реши в третата част. Тя започна с пробив в полза на Риск, но после Уилямс поведе с 3:1. Последва равенство 3:3, а при 4:3 Серина реализира решаващ пробив и после на свой сервис сложи точка на спора.Серина прекърши сънародничката си за 2 часа и 1 минута игра, като в тях заби 19 аса и направи общо 49 уинъра. Така миналогодишната финалистка Уилямс вече е само на 2 победи от трофея, с който би изравнила рекорда на Маргарет Корт от 24 мейджър титли.По-късно днес Серина ще излезе още веднъж на централния корт. Тя ще си партнира с британеца Анди Мъри в мач от втория кръг на турнира при смесените двойки.

