Тенис Симона Халеп се пребори с китайка и за втори път е на 1/2-финал в Лондон 09 юли 2019 | 16:57 - Обновена 0



копирано





Поставената под №7 Халеп имаше проблеми в първия сет, в който загуби първите три гейма, а при 1:4 и 15:40 на свой сервис изглеждаше в нокдаун. Шампионката на “Ролан Гарос” за 2018 година обаче успя да спаси подаването си, а след това проби и в крайна сметка изравни резлутата - 4:4. See you on semi-final Thursday, @Simona_Halep #Wimbledon pic.twitter.com/2DTvfH0cgA — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019 След това двете тенисистки си размениха по два гейма без точки за пробив и се стигна до тайбрек, в който румънката поведе с 2:0. Жан изравни за 2:2, но румънката отново излезе напред при 4:2 и 5:3, преди да спечели тайбрека със 7:4.

Във втория сет силите на китайката стигнаха само за един гейм. Халеп спечели последните 5 гейма в мача и след 1 час и 26 минути игра си гарантира място на полуфиналите, където ще премери сили с Елина Свитолина или Каролина Мухова. Бившата №1 в света Симона Халеп се класира за втори път в кариерата си на полуфиналите на “Уимбълдън”. Румънката надделя със 7:6 (4), 6:1 над китайката Шуай Жан. Предишното й участие на 1/2-финалите в Лондон бе през 2014 година.Във втория сет силите на китайката стигнаха само за един гейм. Халеп спечели последните 5 гейма в мача и след 1 час и 26 минути игра си гарантира място на полуфиналите, където ще премери сили с Елина Свитолина или Каролина Мухова.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 574

1