Откраднаха кучето на Стъридж, той предлага 20-30 хиляди, за да му го върнат

Доскорошният нападател на Ливърпул Даниел Стъридж е станал жертва на обир в къщата му в Лос Анджелис. Играчът е разстроен предимно заради неговото куче, което е било откраднато. Затова той предлага 20-30 хиляди, за да му бъде върнат домашният любимец.

“Чуйте, някой е влязъл с взлом в къщата ми в Ел Ей и е взел кучето ми. Ако някой знае кой е нахлул в къщата ми, ще му платя, колкото желае. Напълно съм сериозен. Искам да разбера кой е взел нещата ми и какво става. Искам да знам кой е взел кучето ми. Искам да разбера какво става. Напълно съм сериозен. Как може да разбиете нечия къща в Ел Ей и да вземете кучето? Луди ли сте? Идвате в къща, за да откраднете куче? Моля някой да намери кучето ми. Ще му платя, колкото поиска.

Daniel Sturridge has offered a £20,000-£30,000 reward for the return of his dog.



[ @DanielSturridge] pic.twitter.com/re516trWzv