В момента никой не иска Наинголан

На този етап нито един клуб не проявява интерес към Раджа Наинголан , когото Интер не иска да задържи и през новия сезон. 31-годишният полузащитник беше информиран от ръководството, че е свободен да си търси купувач.

“Раджа не е щастлив от думите на Джузепе Марота (б.р. - изпълнителният директор). Голям е шансът той да напусне Милано, независимо че към днешна дата никой не го иска”, заяви пред Calciomercato.com неговата сестра Риана.

Mauro Icardi: "Where we going ?"

Radja Nainggolan: "You to the right (Juventus), i go to the left (Toilet)". pic.twitter.com/GMcOEJzTyA