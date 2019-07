Англия Джон Тери е вариант за Нюкасъл 09 юли 2019 | 11:55 - Обновена 0



Тери все още няма самостоятелен треньорски опит. След като завърши футболната си кариера през 2018 г., той влезе в щаба на

Ръководството на Нюкасъл искаше да покани Жозе Моуриньо, но там различията са големи. Вчера се появи информация, че собственикът на "свраките" Майк Ашли е отправил покани към Стивън Джерард и Патрик Виейра, но и двамата са му отказали.

Джон Тери прекара почти цялата си кариера в Football rumours: John Terry to take over at Newcastle United? https://t.co/p0Aybplw0h — The Guardian (@guardian) 9 юли 2019 г. Бившият капитан на Англия Джон Тери може да поведе Нюкасъл , съобщава The Guardian. Това лято северняците бяха напуснати от своя мениджър Рафаел Бенитес , а позицията все още е свободна.Тери все още няма самостоятелен треньорски опит. След като завърши футболната си кариера през 2018 г., той влезе в щаба на Астън Вила Ръководството на Нюкасъл искаше да покани Жозе Моуриньо, но там различията са големи. Вчера се появи информация, че собственикът на "свраките" Майк Ашли е отправил покани към Стивън Джерард и Патрик Виейра, но и двамата са му отказали.Джон Тери прекара почти цялата си кариера в Челси , чиито цветове защитаваше от 1998 до 2017 година. Това лято лондончани бяха поети от друга легенда на отбора - Франк Лампард.

