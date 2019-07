Тенис Гръмка победа доближи Федерер до сблъсък с Надал 08 юли 2019 | 21:36 - Обновена 0



¡CIFRA HISTÓRICA !



Roger Federer se convierte en el primer y único tenista que alcanza las 99 victorias en un mismo Grand Slam (1968-2019):



99 FEDERER| Wimbledon

98 Connors| US Open

97 Federer| Australian Open

93 Nadal| Roland Garros



Próximo objetivo: pic.twitter.com/YrSvqLCEYU — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) July 8, 2019 [17] Matteo Berrettini was the 340th different player to meet @RogerFederer and 325th to lose to him.



Of the 15 men to face and not lose to Federer, two are active: Evgeny Donskoy (2017 @DDFTennis) and @TKokkinakis (2018 @MiamiOpen). Both Donskoy and Kokkinakis won 3rd-set TBs. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 8, 2019 Федерер и поставеният под №17 Беретини си размениха по едни гейм на нула в началото на мача, но след това швейцарецът установи контрол върху развоя на срещата, а 23-годишният италианец определено изглеждаше респектиран от имениития си съперник. Силите на Беретини стигнаха само за гейм в първия сет, а във втория швейцарецът реализира два пробива и с 6:2 затвори частта. В третия сет Федерер отново доминираше на корта и след като натрупа аванс от 4:0, с лекота довърши започнатото и си гарантира място във фазата на последните 8.

Tenistas con más victorias en #Wimbledon (1968-2019):



1- Federer 99

2- Connors 84

3- Becker 71

4- Djokovic 69

5- Sampras 63

6- McEnroe 59

7- Murray 57

8- Nadal 52

9- Borg 51

10- Ivanisevic 49

10- Edberg 49 pic.twitter.com/dYrktZui28 — CanalTenis.com (@canal_tenis) July 8, 2019 Record extended...@keinishikori is into his 12th Grand Slam quarter-final - the most by any Japanese player #Wimbledon pic.twitter.com/rjd2TkxTrg — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 Федерер е вече с 99 победи на “Уимбълдън” и при успех срещу Нишикори в сряда ще стане първият тенисист в “Оупън ерата” със 100 победи на един турнир от “Големия шлем”. След като загуби първия си сет на тазгодишния “Уимбълдън” - срещу южноафриканеца Лойд Харис, швейцарецът е в серия от 12 поредни спечелени сета. Ако Федерер и Рафаел Надал спечелят 1/4-финалните си срещи, двамата ще се изправят един срещу друг в спор за място на финала.



Роджър Федерер се класира за 17-и път в кариерата си на 1/4-финалите на "Уимбълдън". 8-кратният шампион в Лондон се разправи с италианеца Матео Беретини само за 1 час и 13 минути в мач от 1/8-финалите. 37-годишният швейцарец, поставен под №2, помете Беретини с 6:1, 6:2, 6:2. Федерер записа 23 уинъра и едва 5 непредизвикани грешки по пътя към победата в първия си мач срещу този съперник. На 1/4-финалите носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" ще играе с японеца Кей Нишикори (№8), който се наложи в четири сета над Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Федерер и поставеният под №17 Беретини си размениха по едни гейм на нула в началото на мача, но след това швейцарецът установи контрол върху развоя на срещата, а 23-годишният италианец определено изглеждаше респектиран от имениития си съперник. Силите на Беретини стигнаха само за гейм в първия сет, а във втория швейцарецът реализира два пробива и с 6:2 затвори частта. В третия сет Федерер отново доминираше на корта и след като натрупа аванс от 4:0, с лекота довърши започнатото и си гарантира място във фазата на последните 8.

Федерер е вече с 99 победи на "Уимбълдън" и при успех срещу Нишикори в сряда ще стане първият тенисист в "Оупън ерата" със 100 победи на един турнир от "Големия шлем". След като загуби първия си сет на тазгодишния "Уимбълдън" - срещу южноафриканеца Лойд Харис, швейцарецът е в серия от 12 поредни спечелени сета. Ако Федерер и Рафаел Надал спечелят 1/4-финалните си срещи, двамата ще се изправят един срещу друг в спор за място на финала.

Беретини пък изпраща най-силния сезон на трева в кариерата си. Преди достигането до втората седмица на "Уимбълдън", италианецът спечели титлата в Щутгарт и игра полуфинал в Хале.

