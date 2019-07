Неймар не се яви за тренировка, ПСЖ ще предприеме действия срещу него

Суперзвездата на Пари Сен Жермен Неймар не се яви на първата тренировка на тима от предсезонната подготовка, като от клуба обявиха, че ще предприемат необходимите действия спрямо това своеволие на футболиста.

“В понеделник, 8-и юли, Неймар да Силва Сантос Жуниор трябваше да се завърне за предсезонната подготовка със състава на Пари Сен Жермен. Клубът забеляза, че Неймар не се яви на обявеното място в насрочения час. Това стана без предварителното съгласие на клуба. Съжаляваме за тази ситуация и следователно ще предприемем необходимите действия”, се казва в официалната позиция на клуба.

Brazil striker Neymar failed to turn up for the first day of pre-season training with PSG.



The French club say they will take "appropriate action".



Read more: https://t.co/8vl830cTkq pic.twitter.com/G1DIfRFTBZ