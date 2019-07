Джампаоло: Милан има необходимите играчи за естетически красив футбол

Giampaolo: "My slogan? 'Keep your head up and play football'. I like motivated players; the project is to offer an appreciable show. I don't believe that there is first team players and reserves. Every player must feel important."

Новият наставник на Милан Марко Джампаоло официално беше представен като такъв пред медиите. Така той отговаря на журналистическите въпроси на различни теми в продължение на един час, като на пресконференцията присъстваха всички нови клубни директори.“Милан е славен клуб. Това е чудесна възможност за мен и мисля, че я заслужавам. Сега трябва да го докажа на терена. Малдини ми се обади, когато бях на яхта с приятели. Веднага хванах първия самолет, за да се видя с Паоло. Обаждането от Милан ме направи щастлив. Това е огромна чест.Искам да изградим стил, който лесно да се разпознава. Ще го правим стъпка по стъпка, като ще запазим визията за по-голямата картинка. Не е възможно да играеш добър футбол, ако нямаш качествени играчи. За естетически привлекателен футбол са ти нужни топ играчи. Всички футболисти трябва да участват в една и съща симфония. В Милан има достатъчно футболисти, които отговарят на тази дефиниция.

Миналия сезон бях убеден, че Милан може да е изненадата в Калчото. Помня силното им представяме в Неапол. Загубиха мача от Наполи (с 2:3 - б.р.), но играха силно. Показаха, че това е отбор, който се цели в челните позиции на класирането.

Този отбор има необходимите играчи за естетически красив футбол. Идеята ни е ясна и сега просто трябва да я приложим. Не разполагам с много време. То може да ми е първи приятел или враг. Съставът ни е млад, може би най-младият в Серия “А”. В оспорваните първенства разликите са малки. Най-важното е всички да имат амбицията да се борим за топ местата.

Да играеш или тренираш в Милан не се случва всеки ден. Трябва да посрещнаш тази възможност със самоувереност. Това е страхотно предизвикателство и нямам търпение да го започна.

Giampaolo: "Which formation? Tomorrow is the first day, I will have to be on the Milan bench first [before deciding]. We will definitely play with 4 at the back, then I will make other evaluations, trying to make as few mistakes as possible."