Тенис Опасен съперник чака Надал на 1/4-финалите 08 юли 2019 | 19:25 - Обновена 0



A third quarter-final appearance at #Wimbledon in four years…@SamQuerrey will face Rafael Nadal in the next round after beating Tennys Sandgren in four sets pic.twitter.com/S8M6TQnalP — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 198-сантиметровият Куери заби 25 аса по пътя към победата днес. 31-годишният американец реализира единствения пробив в целия мач в десетия гейм на първия сет, с който сложи край на частта. Куери има една победа от пет мача срещу Надал, като американецът спечели последния двубой между двамата - на финала през 2017 година в Акапулко на твърда настилка. Двамата никога досега не са се срещали на трева.

First time #Wimbledon quarter-finalists



First time #Wimbledon quarter-finalists

See you in the last eight, @David__Goffin and @BautistaAgut pic.twitter.com/zm0Kvpr0vn — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 За 1/4-финалите се класираха и двама от поставените тенисисти. №21 Давид Гофен (Белгия) пречупи 35-годишния испански ветеран Фернандо Вердаско със 7:6 (9), 2:6, 6:3, 6:4, а №23 Роберто Баутиста Агут (Испания) не даде сет на французина Беноа Пер (№28) - 6:3, 7:5, 6:2.

