Сензацията Гоф преклони глава пред Халеп, Плишкова рухна срещу чехкиня

A step too far for Coco Gauff - but what a memorable ride it's been @Simona_Halep ends the 15-year-old's run to move into the quarter-finals at #Wimbledon pic.twitter.com/7IO43ZEO8b — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 Първият сет започна с размяна на пробиви, като тийнейджърката първа взе своето подаване и поведе с 2:1. Халеп обърна четвъртия гейм от 15:40 и изравни за 2:2, а веднага след това направи брейк и не след дълго си извоюва аванс от 4:2. В деветия гейм Халеп реализира нов пробив и с 6:3 взе първата част. Във втория сет Халеп излезе напред с 2:0, Гоф изравни за 2:2, а румънката проби в шестия гейм и малко след това поведе с 5:2. Гоф спаси 2 мачбола в следващото си подаване и принуди съперничката си да сервира за победата при 5:3. С гейм на 15 далеч по-опитната Халеп си свърши работата и за четвърти път в кариерата си ще играе на 1/4-финалите на “Уимбълдън”, като най-доброто й постижение в “Ол Инглънд Клъб” е полуфинал през 2014 година.

The No.1 Court crowd rises to acknowledge all the excitement @CocoGauff has given us



And remember - this is just the beginning... #Wimbledon pic.twitter.com/UBiOYSxPeU — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 От турнира междувременно отпадна поставената под №3 чехкиня Каролина Плишкова. Тя загуби с 6:4, 5:7, 11:13 след 3 часа и 17 минути игра от своята сънародничка и съименничка Каролина Мухова. 22-годишната Мухова е дебютантка на “Уимбълдън” и ето, че ще играе на 1/4-финалите, където ще мери сили с поставената под №8 украинка Елина Свитолина.

"She cannot believe it!"



