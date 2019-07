Ерера: Вярвам, че Неймар и Мбапе ще останат в ПСЖ

Новото попълнение на Пари Сен Жермен Андер Ерера е убеден, че звездите на тима Неймар Килиан Мбапе ще останат на “ Парк де Пренс ” и през следващия сезон, въпреки слуховете за тяхното преминаване съответно в Барселона

“Дали вярвам, че Мбапе и Неймар ще останат в ПСЖ? Да, така мисля. С какво ще ги убедя? Тъкмо дойдох и когато пристигна на ново място, обикновено говоря възможно най-малко и слушам много. Искам да попия всичко, което се случва. Първо, ще мисля върху това да работя и да се подобрявам всеки ден, уважавайки съотборниците ми, които имат големи кариери, като се надявам, че ще мога да играя с тях.

Дали мисля, че Мбапе ще надмине Лионел Меси и Кристиано Роналдо? Времето ще покаже. В момента той ги изпреварва по статистика, но едно от нещата, заради които се възхищавам на Меси и Кристиано, е тяхното постоянство. Те са надеждни година след година. Това е много трудно нещо за постигане, а те винаги са решаващи. Мбапе разполага с всичко нужно, за да стигне дотам, но времето ще покаже дали ще успее да поддържа нивото постоянно. Ако е така, то той може да е най-големият играч за следващите 10-15 години.

