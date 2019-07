Тенис Рафа Надал продължава да гази на "свещената трева" 08 юли 2019 | 17:17 - Обновена 0



копирано



"WOW!"



Entertainment of the highest order, courtesy of @RafaelNadal and @joaosousa30 #Wimbledon pic.twitter.com/J7vds39L4X — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019

За 39-и път Надал ще играе на четвъртфинал в “Шлема”, като той има само шест загуби в осминафинални двубои в дългата си кариера. Осемте поредни класирания на тази фаза от “Голям шлем” са втората най-добра негова такава серия - между US Open 2009 и “Ролан Гарос” 2012 той 11 пъти игра четвъртфинали. Още на този етап от годината пък той може да си гарантира класиране на Финалите на АТР, стига да постигне още поне една победа на “свещената трева”. За място на полуфиналите Надал ще срещне победителя от срещата между американците Сам Куери и Тенис Сандгрен. Is 2019 the year @RafaelNadal wins his third #Wimbledon title?



The Spaniard cruises through to his seventh quarter-final at The Championships with an impressive victory over Joao Sousa pic.twitter.com/Mn16MmomzB — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019

Соуса изживява най-успешния период в кариерата си, защото именно битката с Надал е най-голямата в професионалния му път до момента. Феновете му се надяваха той да успее да окаже съпротива, но началото на двубоя бе доста демобилизиращо - Надал проби, взе сервис-гейма си на нула и после проби отново.

Rafa with some outrageous finesse!



: @Wimbledon | @RafaelNadal pic.twitter.com/UXc6a54PlM — ATP Tour (@ATP_Tour) July 8, 2019

Като цяло той контролираше изцяло разиграванията, но впечатли може би повече с изчистените си отигравания и почти никакви грешки, което от своя страна не позволяваше на противника да трупа увереност. Матадора реализира 29 печеливши удара и само 10 непредизвикани грешки, като на сервис беше безупречен със спечелени 78 процента от разиграванията след негов първи сервис.



Единствено във втория сет срещу Ник Кирьос великият испанец загуби подаването си, а в третия и четвъртия кръг е “дал” на противниците си Жо-Вилфред Цонга и Жоао Соуса общо само 13 гейма.

Носителят на 18 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал се класира за осми пореден път на четвъртфинал на най-големите тенис турнири. Матадора продължава напред в “Уимбълдън” след ново впечатляващо представяне, този път при победа 6:2, 6:2, 6:2 за 1 час и 45 минути срещу Жоао Соуса.Соуса изживява най-успешния период в кариерата си, защото именно битката с Надал е най-голямата в професионалния му път до момента. Феновете му се надяваха той да успее да окаже съпротива, но началото на двубоя бе доста демобилизиращо - Надал проби, взе сервис-гейма си на нула и после проби отново.Като цяло той контролираше изцяло разиграванията, но впечатли може би повече с изчистените си отигравания и почти никакви грешки, което от своя страна не позволяваше на противника да трупа увереност. Матадора реализира 29 печеливши удара и само 10 непредизвикани грешки, като на сервис беше безупречен със спечелени 78 процента от разиграванията след негов първи сервис.Единствено във втория сет срещу Ник Кирьос великият испанец загуби подаването си, а в третия и четвъртия кръг е “дал” на противниците си Жо-Вилфред Цонга и Жоао Соуса общо само 13 гейма.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2650 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1