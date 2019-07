Тенис Серина Уилямс не показа милост към испанка 08 юли 2019 | 16:42 - Обновена 0



Мачът започна по вкуса на Серина Уилямс, която реализира пробив още в първия гейм на мача и поддържаше аванса си от брейк. В седмия гейм ветеранката отново спечели подаването на испанката и след това с помощта на своя сервис затвори първия сет с 6:2, въпреки че трябваше да прави обрат от 15:40.

Serena Williams doing @serenawilliams things #Wimbledon pic.twitter.com/kOBtAHpfjY — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 Във втората част нещата се развиха по подобен начин, като този път Серина направи два поредни пробива, повеждайки с 3:0. Суарес Наваро върна единия брейк и съкрати преднината на противничката си на 2:3, но това бе всичко, което испанката успя да стори до края на двубоя.

A 14th #Wimbledon ladies’ singles quarter-final.

A 51st Grand Slam ladies’ singles quarter-final.



