Атлетико представи своята рекордна покупка

Отборът на Атлетико Мадрид официално представи Жоао Феликс като свой играч. 19-годишният португалец пристигна на Wanda Metropolitano за сумата от 126 млн. евро, които “рохибланкос” платиха на Бенфика . Така той се превърна в най-скъпото попълнение в клубната история.

“Доволен съм да бъда част от проекта и историята на този клуб, ще помогна с каквото мога. Благодаря на Мигел Анхел, родителите ми, брат ми и приятелите ми. Без тях нищо нямаше да е възможно. Тук съм, за да давам всичко от себе си за клуба. Диего Симеоне и съотборниците ми ме посрещнаха по най-добрия начин. Така имам вяра, че ще се приобщя. Както вече съм казвал, не обръщам внимание на темата с цената ми.

Бих искал да срещна Бенфика в Шампионската лига, за да усетя цялата любов, която клубът ми е дал. Беше много специално, именно Бенфика заложи на мен. Ценя и начина, по който се отнесоха с мен. Сбогуването беше трудно, винаги ще останат в сърцето ми. Не е лесно да напуснеш Португалия и ми пожелаха късмет. Това, че ще съм заместник на Антоан Гризман? Изолирам се от напрежението и се ограничавам в това да си върша работата, както и да давам най-доброто от себе си, за да помагам на отбора.

