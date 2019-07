Тенис Американка шокира световната №1 на "Уимбълдън" 08 юли 2019 | 15:10 - Обновена 0



The first player to take a set off Ash Barty since the Roland-Garros semi-finals...@Riske4rewards - who has already won two grass court titles this season - takes the world No.1 into a deciding set on No.2 Court #Wimbledon pic.twitter.com/MmVZCB3FYy — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 Барти заби 12 аса днес, като още в първия гейм в мача пласира 4 поредни директни точки от сервис. Това обаче не й помогна и след 1 час и 37 минути игра тя претърпя първото си поражение след 15 поредни победи.

A first ever Grand Slam quarter-final awaits...



Alison Riske recovers from a set down for the third time this tournament - the latest coming against world No.1 Ash Barty #Wimbledon | @Riske4rewards pic.twitter.com/oLMTtqpTgF — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019 Шампионката на “Ролан Гарос” поведе с 4:1 в първия сет, Риск спечели следващите два гейма, но австралийката направи нов пробив и след това с гейм на нула сложи край на първата част. Във втория сет американката поведе с 4:1, а в осмия гейм реализира още един брейк и с 6:2 изпрати мача в решаващ трети сет. В него двете тенисистки печелеха подаванията си до осмия гейм, в който Риск проби и това се оказа фатално за Барти.

Straight sets. Straight into the next round.



