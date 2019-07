Англия Алисон записа исторически шлем от "Златни ръкавици" 08 юли 2019 | 14:53 - Обновена 0



След феноменалните постижения започна да се говори, че Алисон дори може да спечели "Златната топка". Бразилецът обаче отговори доста скромно на тези твърдения: "Аз просто се ограничавам в това да си върша работата. Има много топ играчи, които се стремят към тази награда. Аз съм просто вратар".



May - Premier League Golden Glove

June - Champions League Golden Glove

July - Copa America Golden Glove



Alisson is going to need to order a bigger trophy cabinet pic.twitter.com/ChtaCyFuaP — Football on BT Sport (@btsportfootball) 8 юли 2019 г. Alisson last season for club and country...



Goals conceded - 36

Clean sheets - 36



