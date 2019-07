Словения ще играе в Лигата на нациите през 2020 година (видео + снимки)

Мъжкият национален отбор на Словения ще играе във Волейболната лига на нациите догодина. Състезателите на Алберто Джулиани надиграха категорично Куба с 3:0 (26:24, 25:21, 25:21) във финала на "чалъндж" турнира, проведен в столицата Любляна.

Волейболистите от бившата югославска република ще заменят Португалия, която записа едва две победи в Лигата и се класира на 15-о място (и последно сред отборите "претеденти").

Congrats to Slovenia , who'll be in the 2020 #VNL after defeating Cuba 0-3 (24-26, 21-25, 21-25) in the final of the FIVB Men's Challenger Cup in Ljubljana!



All the news, scores & more: https://t.co/nv7WS79I2l #BePartOfTheGame #volleyball #VNLmen @SloVolley pic.twitter.com/0GdOBDN9T2