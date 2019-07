Световен футбол В Южна Америка пратиха Аржентина в Лигата на нациите 08 юли 2019 | 13:09 - Обновена 0



От европейската футболна централа веднага отрекоха информацията. “Няма нищо вярно в предположението, че Аржентина е поканена да участва в турнир на УЕФА, нито да стане член на УЕФА. Централата не е влизала в разговори за подобно нещо и никога няма да направи”, се казва в изявление от Нион.



Argentina offered place in UEFA Nations League if they walk away from Copa América, say reports in South Americahttps://t.co/lOwiPGtDJB — AS English (@English_AS) July 8, 2019

Последните няколко дни бяха изпълнени със скандали на най-големия турнир в Южна Америка. Бразилия отстрани Аржентина на полуфиналите, а снощи вдигна трофея. Ден преди това Меси получи червен картон по време на двубоя за третото място срещу Чили.



След скандалите се появи и информацията за варианта, в който Аржентина може да участва в Лигата на нациите. Първото издание на турнира бе спечелено от Португалия и най-големия съперник на Меси УЕФА е отправила покана към Аржентина да участва в европейския турнир Лигата на нациите. Това твърди южноамериканската телевизия "Фокс Спортс Аржентина". Предполагаемият сценарий е при положение, че отборът, воден от Лионел Меси , се откаже от участие в Копа Америка.От европейската футболна централа веднага отрекоха информацията. “Няма нищо вярно в предположението, че Аржентина е поканена да участва в турнир на УЕФА, нито да стане член на УЕФА. Централата не е влизала в разговори за подобно нещо и никога няма да направи”, се казва в изявление от Нион.Последните няколко дни бяха изпълнени със скандали на най-големия турнир в Южна Америка. Бразилия отстрани Аржентина на полуфиналите, а снощи вдигна трофея. Ден преди това Меси получи червен картон по време на двубоя за третото място срещу Чили.Звездата на Барселона нападна южноамериканската футболна централа КОНМЕБОЛ, като заяви, че "купата е запазена за Бразилия". Той отправи обвинения в корупция, а преди това се изказа срещу съдиите на турнира. Меси не се появи на награждаването след малкия финал, където трябваше да получи бронзовия си медал.След скандалите се появи и информацията за варианта, в който Аржентина може да участва в Лигата на нациите. Първото издание на турнира бе спечелено от Португалия и най-големия съперник на Меси Кристиано Роналдо . Според аржентинската медия УЕФА ще опита да поднови съперничеството между двамата на друга сцена.

