Моторни спортове Марк Маркес счупи пореден рекорд на Агостини и Роси 08 юли 2019 | 12:37 - Обновена 0



копирано

KING OF THE RING



2010 - 125cc

2011 - Moto2

2012 - Moto2

2013 - MotoGP

2014 - MotoGP

2015 - MotoGP

2016 - MotoGP

2017 - MotoGP

2018 - MotoGP

2019 - MotoGP



10 years. 10 poles. 10 wins.



Marc Marquez OWNS the #GermanGP! pic.twitter.com/640Rj1vjVf — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) July 7, 2019 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес счупи още един рекорд на иконите в мотоциклетния спорт Джакомо Агостини и Валентино Роси благодарение на десетата си победа на германската писта "Заксенринг". Пилотът на Honda записа петата си победа за сезон 2019, което означава, че вече е печелил по пет или повече победи във всеки един от последните седем сезона. Рекордът на Агостини и Роси за пет или повече победи бе в рамките на шест поредни сезони. 15-кратният шампион осъществи това между 1967-ма и 1972-ра, а Валентино – между 2001-ва и 2006-а. Маркес започва лятната пауза в шампионата с аванс от 58 точки спрямо втория в класирането Андреа Довициозо с Ducati. Победите на Маркес в кралския клас на MotoGP: сезон 2013 – 6

сезон 2014 – 13

сезон 2015 – 5

сезон 2016 – 5

сезон 2017 – 6

сезон 2018 – 9

сезон 2019 – 5 (след само девет кръга от началото на сезона)

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 463

1