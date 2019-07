Бокс Тайсън Фюри разкри 5 измами на Владимир Кличко 08 юли 2019 | 12:18 - Обновена 1



Тайсън Фюри е категоричен, че преди да победи Владимир Кличко през 2015 г. украинецът и щабът му са прибегнали до непозволени действия, за да спечелят преимущество. Циганския крал стигна до победата в Дюселдорф с единодушно решение, слагайки край на царуването на д-р Стоманен чук. „Аз съм боксов историк, особено що се отнася до тежката категория. Кличко беше добър шампион и се справи добре в кариерата си, но като човек изобщо не го уважавам, ни най-малко. Човекът е измамник, откровен лъжец, завижда и е злопаметен. Когато трябваше да се бия с него, това ми беше първи голям мач, бях аутсайдер 10:1. А победата беше толкова важна за него, че беше готов да направи всичко за нея, имам предвид всичко, дори и да измами. @@@ 1. В седмицата преди мача бяха направили нещо с кантара, като за начало. Казаха, че тежа 112 кг, не съм бил толкова от 10-годишен. Това е психическа така, искат да те накарат да мислиш, че си свалил много Даже чичо ми Питър ми каза: „Мислех, че ядеш. Не си ли ядеш храната?“. Отговорих му, че съм си 116 кг. Върнах се в хотела, премерих се – 116 кг. Това беше една малка измама. 2. По време на кантара му казах: „Нещо сте правили с везната, както си започнал, махни си токчетата от обувките. Беше висок колкото мен! Владимир е 195 см, а аз не гледам отдолу 195-сантиметровите. „Имаш нещо в обувките, като платформи“, му казах. Ето – две измами. 3. Освен това – в деня на мача, отидох в залата както всеки път, за да проверя ринга и всичко останало. Качих се на ринга, а на него има 25 см пяна. Беше както мемори пяна за матрак. Казах на баща си и на чичо си Питър, че не мога да се бия на него, чувствах се като на Луната. Това поглъща енергията, а аз се движа много, така че – искаха да ми „отрежат“ краката. Джони Нелсън ми каза, че Владимир тренира на такъв в Австрия и е свикнал. За пръв път той се боксираше с някой, на когото не му пука колко пари печели, бях там да победя. Ако е направил това с мен, с колко други боксьори го е повторил през кариерата си? И колко от тях са се нуждаели от парите и са си замълчали. Час преди мача не исках да изляза, бях си запазил билети за самолета да си ходя. Накрая Виталий Кличко каза: „Махнете го“. И тогава си стана нормален ринг. 4. След това пък имах проблем с ръкавиците. Като претендент в мач за световната титла, имаш право да си ги избереш сам. Бях си поръчал специални, за по-силни удари, но ми дадоха някакви, които бяха като две големи възглавници. „Тези имаме, взимай ги или си тръгвай“, ми казаха. По това време вече нямаше как да си донесем наши, беше късно, и взех скапаните им ръкавици. 5. В такъв мач човек от лагера на съперника идва да види как ти бинтоват ръцете. Виталий беше в моята съблекалня, а аз пратих баща си при Владимир. Докато стигне, обаче, Владимир вече беше бинтован и с ръкавици, готов за бой. Баща ми изхвърча бесен от там, скара се с мениджъра му и ме подкани: „Хайде, тръгваме си, тези пут*и мамят!“. Смятам, че Владимир Кличко беше загубил мача още преди да се качи на ринга онази вечер. Имаше пораженческа физиономия през цялото време, защото всичките му хитринки не минаха. Аз трябваше само да отида, да си свърша работата и да спечеля“, каза Фюри, цитиран от talksport.com.

