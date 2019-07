Райола потвърди за споразумение между Ювентус и Де Лихт

Защитникът на Аякс Матайс Де Лихт е постигнал споразумение с Ювентус . Информацията, която от известно време обикаля медийното пространство, бе потвърдена от агента на играча Мино Райола. Той поясни, че двата клуба не са се разбрали и това е причината трансферът да се бави. Райола се надява Аякс да пусне футболиста, тъй като според него има договорка с холандския клуб да го продаде при добра оферта."Има споразумение с Матайс и от Аякс зависи как клубът ще подходи. Играчът се надява, че Ювентус и Аякс ще демонстрират воля да работят заедно и сделката ще бъде сключена бързо", заяви Райола пред "Де Телеграаф".Първото предложение на Ювентус бе 50 милиона евро, което веднага бе отхвърлено. Холандският клуб очаква около 70 милиона, колкото бе готов да даде Пари Сен Жермен , а дори се заговори, че може да иска още по-голяма сума.

Райола твърди, че през 2018 г. Аякс е обещал да пусне Де Лихт при добра оферта и агентът вярва, че предложението на шампиона на Италия е достатъчно добро.

Raiola: "We have no intention of turning to arbitration or of suing: Fom tomorrow, he'll me in training with Ajax. He won't pretend to be sick, it's not his style. But he will wait for the agreement between the parties to be found quickly." [De Telegraaf] pic.twitter.com/4Bb4PAn6YX