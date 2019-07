Треньорът на Перу има оферта от Аржентина, но разкритикува Меси

Селекционерът на Перу Рикардо Гарека може да застане начело на Аржентина, съобщи TNT Sports. Специалистът изведе "инките" до финала в Копа Америка срещу Бразилия, но отборът му загуби с 1:3. "Гаучосите" пък отпаднаха на полуфиналите и временният наставник на тима Лионел Скалони няма да продължи работата си.

"Обичам страната си, но имам договор до 2021 година, а аз изпълнявам ангажиментите си. Ако се класираме за Мондиал 2022, контрактът ми ще бъде удължен", заяви Гарека, който е аржентинец.

Their first World Cup for 36 years



Their first Copa America final for 44 years



What a job by Ricardo Gareca Peru continue their rise with a 2nd place finish in Brazil pic.twitter.com/ngLcEpmiQH