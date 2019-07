Първият футболист в историята с 40 трофея!

Където е Даниел Алвеш, там е победата. На 36 години защитникът продължава да прибавя отличия към пребогатата си колекция и явно няма намерение да спира. Снощи той изведе Бразилия с капитанската лента във финала на Копа Америка срещу Перу, спечелен от "селесао" с 3:1. Това е рекорден 40-и трофей в кариерата на Дани Алвеш и той се утвърди като най-титулованият футболист в света.

На клубно ниво бранителят е печелил 9 шампионски титли (6 на Испания, 2 на Франция и 1 на Италия), 7 национални купи (5 на Испания, 1 на Франция и 1 на Италия), 1 Купа на Лигата (Франция), три пъти Шампионската лига (с Барселона), два пъти Лига Европа (със Севиля), четири пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство.









