Ливърпул прати скаути за Иранския Меси

Голмайсторът на Зенит Сардар Азмун отново е обект на интерес от страна на Ливърпул. "Советский Спорт" съобщи, че скаути на мърсисайдци са присъствали на "ВТБ Арена" вчера, за да наблюдават нападателя в мача за Суперкупата на Русия срещу Локомотив (Москва). Иранския Меси, както е известен Азмун, със сигурност е оставил добри впечатления, защото вкара и двата гола за своя тим.

Азмун отдавна е в полезрението на Ливърпул. Юрген Клоп го хареса още през 2016 година, когато иранецът носеше екипа на Ростов при пробива на тима в Шампионската лига. Преди няколко месеца нападателят беше близо до договор с Уулвърхамптън, но вместо това премина от Рубин в Зенит.

According to @SovSport, Liverpool scouts were in attendance yesterday to watch Sardar Azmoun in #SuperCup. He scored two goals, including an incredible second goal.



Jürgen Klopp has long been rumoured to be an admirer. They even took a photo together last year. #LFC pic.twitter.com/ewRVxuXSfa