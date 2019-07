"Селесао" обра и индивидуалните награди на Копа Америка

Бразилия спечели Копа Америка за девети път в историята си след победа с 3:1 над Перу във финала на "Маракана". Бразилците не бяха вдигали трофея от 2007 година, но днес прекъснаха негативната серия и се върнаха на върха в южноамериканския футбол. Рекордьор по трофеи е Уругвай с 15, а Аржентина е на второ място във вечната ранглиста с 14 континентални титли.

За най-добър играч на турнира беше избран капитанът на "селесао" Даниел Алвеш. Шансове за приза имаше и Габриел Жезус, но във финала той получи червен картон и това наклони везните в полза на Алвеш.

Everton (23) is the top goal scorer of the 2019 Copa America! pic.twitter.com/iUhCTv1oj0