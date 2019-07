Испания Жоао Феликс: Искам да бъда звезда в Атлетико 07 юли 2019 | 21:51 - Обновена 0



копирано





“Много съм щастлив. Всеки иска да играе в най-добрите отбори на света, а Атлетико са един от тях. Редица клубове се интересуваха от мен, но аз избрах Атлетико. Те бяха тези, които харесах най-много, като ми предложиха и най-добрите условия. Атлетико са сред най-добрите тимове на света. Всеки играч иска да играе в топ клубовете. Появи се възможност и аз съм тук, за да давам всичко от себе си. Те са отбор, който следях редовно в испанското първенство. Дори ги гледах как печелят титлата на Испания и Лига Европа. Наблюдавах и двата финала в Шампионската лига, които не спечелиха. Винаги съм следял Ла Лига, включително и Атлетико.

Joao Félix: "Everybody wants to play in the world's best teams and Atlético are one of them. Several clubs were interested but I chose Atlético." https://t.co/JKmo4TCl6i pic.twitter.com/CHzMbLrjJ5 — AS English (@English_AS) July 7, 2019

| INTERVIEW

First interview of @joaofelix70 as an Atlético player!

"Atlético are one of the best teams in the world"#AúpaAtleti #PuroTalento #WelcomeJoãoFélix pic.twitter.com/rJG4XLKog6 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 7, 2019 Знам, че привържениците винаги подкрепят отбора и играчите. Това е добро усещане. С фенската любов ние се чувстваме добре на и извън терена. Много съм развълнуван да спечеля тяхната обич. Не обещавам каквито и да е числа, това не бива да бъде обещавано. Но гарантирам, че ще давам всичко от себе си за тима и ще се справям възможно най-добре. Тогава ще видим как ще потръгнат нещата. Когато сменим мястото или отбора, винаги имаме нови предизвикателства и ситуации, за които не подозираме. Някои са по-лесни от другите, но трябва да се справяме с всички тях и да отвръщаме по най-добрия начин. Само Атлетико!”, заяви Феликс. Най-скъпата покупка в историята на Атлетико Мадрид Жоао Феликс се присъедини към съотборниците си за началото на предсезонната подготовка, а утре ще бъде и официално представен като играч на тима. Преди това обаче той даде първото си интервю пред клубната телевизия.“Много съм щастлив. Всеки иска да играе в най-добрите отбори на света, а Атлетико са един от тях. Редица клубове се интересуваха от мен, но аз избрах Атлетико. Те бяха тези, които харесах най-много, като ми предложиха и най-добрите условия. Атлетико са сред най-добрите тимове на света. Всеки играч иска да играе в топ клубовете. Появи се възможност и аз съм тук, за да давам всичко от себе си. Те са отбор, който следях редовно в испанското първенство. Дори ги гледах как печелят титлата на Испания и Лига Европа. Наблюдавах и двата финала в Шампионската лига, които не спечелиха. Винаги съм следял Ла Лига, включително и Атлетико. Диего Симеоне е треньор, който придава агресия и мотивация на тима, каквито той имаше и като играч. Това много ни помага, той доказва своя талант и ни помага на терена. Редица португалци са играли тук, големи имена, които са важни за португалския футбол. Искам да се справя също толкова добре или дори още по-добре. Желая да се справя възможно най-добре, да мисля позитивно и да работя усърдно, за да направя страхотен сезон и да бъда звезда в Атлетико. Възрастта оказва влияние върху някои неща, но аз съм достатъчно зрял, за да се справя с тази ситуация. Знам какво е да съм в голям клуб, а и всички ми казват, че може и да съм на 19 години, но не си личи. Идентифицирам се с това и не мисля, че ще бъде проблем.Знам, че привържениците винаги подкрепят отбора и играчите. Това е добро усещане. С фенската любов ние се чувстваме добре на и извън терена. Много съм развълнуван да спечеля тяхната обич. Не обещавам каквито и да е числа, това не бива да бъде обещавано. Но гарантирам, че ще давам всичко от себе си за тима и ще се справям възможно най-добре. Тогава ще видим как ще потръгнат нещата. Когато сменим мястото или отбора, винаги имаме нови предизвикателства и ситуации, за които не подозираме. Някои са по-лесни от другите, но трябва да се справяме с всички тях и да отвръщаме по най-добрия начин. Само Атлетико!”, заяви Феликс.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 957 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1